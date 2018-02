Victoria Beckham deelt foto van reünie Spice Girls

Na lang wikken en wegen werd vandaag toch bekend gemaakt dat de Spice Girls weer samen gaan optreden. Op Instagram deelde Victoria Beckham een foto van de reünie.

Volgens Daily Mail waren ze vandaag voor het eerst in zes jaar weer met z’n vijven bij elkaar. Er gaan al langer geruchten over een reünie van de populaire meidengroep uit de jaren negentig, maar Victoria Beckham leek vorig jaar toch af te haken vanwege de drukte rondom haar eigen modelijn. Blijkbaar heeft ze toch ingestemd. Ze plaatste vandaag zelfs een foto van zichzelf met de andere vier dames. Bij deze post op Instagram schreef ze: “Love you my girls!!! So many kisses!!! X Exciting x #friendshipneverends #girlpower”

De meidengroep trad voor het laatst met elkaar op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen in 2012. De bekendste nummers van de Spice Girls zijn Wannabe en Stop Right Now.

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram & Daily Mail. Beeld: iStock