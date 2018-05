Victoria Beckham reageert op kritiek dat ze niet lachte op de royal wedding

Victoria Beckham staat niet bepaald bekend als het zonnetje in huis en liet dan ook geen stralende lach zien toen ze te gast was op het huwelijk van Harry en Meghan. Twitteraars lieten massaal weten hoe stom ze dat vonden, maar nu geeft Victoria hen een koekje van eigen deeg.

“Victoria ziet eruit alsof ze naar een begrafenis gaat. Kan deze vrouw uberhaupt lachen?”, schrijft iemand. “Weet ze wel hoe ze moet lachen? Je bent op een royal wedding, ziet er fantastisch uit en hebt een knappe man aan je zijde. Waarom zou je niet lachten?”, reageert een ander.

Tekst

Een paar dagen geleden besloot Victoria te reageren op iedereen die vindt dat ze wel wat vaker mag lachen. De voormalig Spice Girl plaatste een foto op Instagram waarop ze een grijze trui draagt met de tekst: Het is een donkere, maar fijne plek. “Wanneer je vanbinnen lacht, zoals de trui zegt”, schrijft Victoria onder het kiekje. Slim, want het is een kledingstuk uit haar eigen lijn.

Vind jij dat Victoria vaker zou moeten lachen, ook als ze daar zelf geen zin in heeft?

Bron: Good Housekeeping, Instagram. Beeld: Instagram, ANP