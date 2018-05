Victoria Koblenko krijgt te horen dat ze 'geen goede moeder is' na het plaatsen van déze foto

Victoria Koblenko is in augustus twee jaar geleden bevallen van haar eerste kind, zoontje Kiy. Samen met haar liefde Evgeniy Levchenko geniet ze van wat zomerse dagen.

Victoria plaatst op Instagram een foto van haar partner met hun kindje. Te zien is hoe de vader zijn jongen in een zwembad in de lucht gooit. Bij de foto schrijft ze: ‘Vlieg maar lekker, jongen. Papa vangt je altijd op’.

Gemopper

Hoewel veel mensen de foto ontzettend gaaf vinden, zijn er ook mensen die wat te mopperen hebben. Ze vinden dat het jongetje ‘veel te hoog vliegt’ en dat Victoria dus beter op haar zoon zou moeten letten. Ze vinden dat ze ‘zo geen goede moeder is’. De reacties op de foto stromen binnen en gelukkig zijn er ook een heleboel mensen die positief reageren op het plaatje. Zij zeggen juist dingen als: ‘dit vinden kinderen het leukste wat er is’ en ‘wat een mooi moment tussen vader en zoon’.

