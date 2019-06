Victoria Koblenko deelt romantisch kiekje van boottochtje

Hoewel Victoria Koblenko in interviews weleens heeft laten doorschemeren dat haar relatie verre van perfect is, lijkt het erop dat zij en Evgeniy gelukkiger zijn dan ooit. De actrice plaatste een wel heel romantisch kiekje van de twee op Instagram.

Op de foto is te zien hoe Victoria en Evgeniy stralend voor de camera poseren tijdens een romantisch boottochtje. Haar simpele bijschrift ‘Amsterdam. Varen. Liefde.’ spreekt boekdelen.

‘Tederste kant’

Eerder onthulde Victoria dat ze voor de geboorte van hun kind bang was dat de passie tussen haar en voetballer Evgeniy zou verdwijnen. Maar die zorg blijkt onnodig te zijn geweest. “We maken elkaar nu van elkaars tederste kant mee. We zijn heel lief voor ons zoontje, maar ook voor elkaar. Het is nu op een andere manier lekker warm tussen ons”, zo vertelt de actrice aan Viva.

Bron: Instagram. Beeld: ANP