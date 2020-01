In de aflevering van het programmaVier handen op één buik was er weer een volgende bekende Nederlander die hulp bood aan een zwanger meisje. Ditmaal was het de beurt aan actrice Victoria Koblenko. De kijker thuis was zeer te spreken over haar adviezen, blijkt op Twitter.

Haar man Lev kwam plots ook nog om de hoek kijken.

Bevalling

Victoria begeleidt in de aflevering de 20-jarige Jennifer. Ze is hoogzwanger en ontzettend bang voor de naderende bevalling. Ze is dan ook regelmatig in het ziekenhuis te vinden. Aan Victoria is het de taak om Jennifer wat meer vertrouwen in de geboorte te geven, en dat doet ze op een bijzondere manier.

Affirmaties

De actrice leert de zwangere Jennifer onder andere positiever naar de zwangerschap en de bevalling te kijken door middel van het doen van affirmaties. Door op een positieve manier tegen zichzelf te leren praten en positief te denken, lukt het Jennifer uiteindelijk minder angst te voelen.

Lof

Victoria Koblenko blijkt een geweldige zwangerschapscoach te zijn, zo valt te lezen op Twitter. De kijker thuis is onder de indruk van de gerichte tips en goede adviezen van de actrice, die zelf moeder is van zoontje Kiy. Ook Lev ontvangt veel lof voor zijn adviezen over het ouderschap.

Die 4 zijn zo leuk bij elkaar.. Ik hoop echt dat Jennifer, Robin, Victoria en Lev nog contact hebben… En ik vind Jennifer en Robin ook écht leuke ouders. Gewoon, nuchter en vrij ‘normaal’ #vierhandenopeenbuik — 🦒 Rianne (🙅🏽♀️) (@giraffineerd) January 21, 2020

Wat een leuke aflevering van #vierhanden! Top dat @elevchenko meehelpt om ook de toekomstige papa te ondersteunen. #vierhandenopeenbuik — Amy (@SommarmorgonNL) January 21, 2020

Leuke lieve en oprechte mensen die Lef en Victoria. #vierhandenopeenbuik — Marina Huisman מרינה I ❤️ ✝️✡️ 🚜🚜🚜🚜 (@MCJHuisman) January 21, 2020

Hulde aan @vkoblenko! Wauw, mooi hoe zij deze jonge mama begeleidt👏🏻 #vierhandenopeenbuik — aukje (@aukje44449318) January 21, 2020

Bron: Flair. Beeld: Brunopress