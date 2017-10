Zó zien Victoria Koblenko en Lev eruit als ze 90 zijn

Hoe zouden jij en je partner eruit zien als jullie hoogbejaard zijn? Victoria Koblenko en haar Lev kwamen daar achter toen ze meededen aan het tv-programma ‘Story of my life’. Het resultaat is verbluffend!

Speciaal voor het tv-programma liet het stel zich 60 jaar ouder schminken. Op Instagram deelt Victoria 2 foto’s van het resultaat:

Emoties

Vanavond om 20:30 uur wordt Story of my Life met Victoria en Lev uitgezonden op RTL4. Het belooft een emotionele uitzending te worden, verklapt Victoria: “Mijn emoties maakten me volledig ontoerekeningsvatbaar en volgens mij kwam er geen zinnig woord uit me, maar ik had deze ervaring nooit willen missen.”

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron & beeld: RTL