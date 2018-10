Victoria Koblenko gaat voor nieuw kapsel en het is niet wat je denkt…

Dat Victoria Koblenko graag met verschillende kapsels experimenteert, weten we inmiddels wel. Toch heeft ze deze keer voor een wel héél opvallende haarkleur gekozen. Op haar Instagram laat ze met trots haar nieuwe kapsel zien en eerlijk is eerlijk: het staat haar fantastisch!

Op de foto is te zien dat Victoria heeft gekozen voor een blonde coupe met lichtroze punten aan de onderkant.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Victoria Koblenko (@vkoblenko) op 15 Okt 2018 om 1:25 (PDT)

Knaloranje

Hoewel roze natuurlijk best een opvallend kleur is, heeft Victoria weleens extremere haarkleuren gehad. Zo had ze in 2004 knaloranje zelf opgeschoren haar met een pony:

Bron: Instagram. Beeld: ANP