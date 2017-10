Victoria Koblenko heeft je hulp nodig: lang of kort haar?

‘Ik mis dit haar zooo’, schrijft actrice Victoria Koblenko bij een Instagram-foto waarop ze nog een korte coupe heeft. Het liefst wil ze de schaar erin zetten, maar: ‘Eerst een stemronde. Lang of kort?’

Er zijn natuurlijk belangrijkere zaken in de wereld, maar we denken graag met de actrice mee. Wat staat haar beter, lang of kort? Reageren kan via onze Facebook-pagina.

Een bericht gedeeld door Victoria Koblenko (@vkoblenko) op 2 Okt 2017 om 4:11 PDT

Een bericht gedeeld door Victoria Koblenko (@vkoblenko) op 23 Sep 2017 om 11:36 PDT

Beeld: Esmee Franken, Instagram.