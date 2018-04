Victoria Koblenko schittert op feestje, maar lijkt één kledingstuk te zijn vergeten

Victoria Koblenko trok gisteren al haar verkleedkleren uit de kast voor een groot feest in het Amstelhotel. Het thema was de ‘roaring twenties’. Ofwel: eventjes terug naar de tijden van franjes, veren en sigaretten in lange houders.

Victoria maakte veel werk van haar pak en liet zichzelf even goed op de kiek zetten. Maar op deze foto lijkt het er wel een beetje op alsof ze één cruciaal kledingstuk is vergeten… Want waar is haar broek? Of rok?

Ach, het is in elk geval een uitdagende outfit en ze ziet er zelfs zonder broek of rok schitterend uit.

Lekker warm

Victoria is in augustus 2016 moeder geworden van zoontje Kiy. Dat heeft haar relatie met voetballer Evgeniy Levchenko veranderd, maar absoluut niet in de negatieve zin. “We zijn heel lief voor ons zoontje, maar ook voor elkaar. Het is nu op een andere manier lekker warm tussen ons”.

Victoria en haar liefde, voetballer Evgeniy Levchenko:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: Instagram