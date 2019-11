Victoria Koblenko over relatie met Evgeniy: “Hij is de ideale man voor mij op dit moment”

Vanaf 3 november staat Victoria Koblenko in het theater met haar komedie ‘Mijn man begrijpt me niet.” Hoewel de titel tegenwoordig niet meer op haar relatie slaat, was dat vroeger wel anders, zo vertelt de actrice in de Telegraaf-bijlage Vrouw.

“Inmiddels liggen we voor het grootste gedeelte op één lijn”, zo vertelt de actrice. “Dat was voordat we uit elkaar gingen, 5 jaar geleden, wel anders. Toen begrepen we elkaar in helemaal niks.”

Advertentie

Ideale man

Of Evgeniy de perfecte man is, weet Victoria niet. Maar voor haar is hij in ieder geval wél de perfecte match. “Laat ik het zo zeggen: het is de ideale man voor mij op dit moment”, aldus Victoria. “Ik sta daar nu veel relaxter in dan vroeger. Vasthouden aan de zekerheid dat echte liefde voor het leven is, hoeft niet per se meer.”

“Het is ons ook gelukt”

Verschillende relatie-experts en coachingssessies verder, gaat het tegenwoordig veel beter met het stel. Volgens Victoria moesten de twee hun ‘communicatie opnieuw opbouwen’. “Dat was ontzettend hard werken, omdat we onze ego’s aan de kant moesten zetten.” De actrice las veel relatieboeken en noemt het een ‘vaardigheid’ om in een relatie tot elkaar te komen. Onmogelijk is het echter niet, benadrukt ze. “Het is ons ook gelukt.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Victoria Koblenko (@vkoblenko) op 29 Okt 2019 om 1:04 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Victoria Koblenko (@vkoblenko) op 27 Aug 2019 om 11:24 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Victoria Koblenko (@vkoblenko) op 14 Aug 2019 om 12:12 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Victoria Koblenko (@vkoblenko) op 16 Jul 2019 om 11:47 (PDT)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Telegraaf. Beeld: ANP