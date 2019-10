Victoria Koblenko spreekt irritaties uit over de term papa-dag: "Ik word er zo moe van"

Victoria Koblenko is helemaal klaar met de term ‘papa-dag’. In een interview heeft ze duidelijk gemaakt dat ze er niet tegen kan als vaders dit zo noemen. “Ik moet de eerste moeder nog tegenkomen die zegt dat ze op haar eigen kind moet passen.”

Victoria Koblenko (38) kreeg 3 jaar geleden samen met haar vriend Evgeniy Levchenko (41) zoontje Kiy. In een interview met Flair vertelt de actrice dat zij en Lev er even veel zijn voor de kleine Kiy. Ze kan er dan ook niet tegen als vaders een dag met de kinderen hun ‘papa-dag’ noemen. Daarover zegt ze: “Ik word zo moe van dat geroep dat vaders een ‘papa-dag’ hebben. En wanneer is het dan ‘mama-dag’? Alle andere dagen?”

Oppassen

Het irriteert Victoria ook dat mannen vaak zeggen dat ze moeten ‘oppassen’. “Dat je man zegt als jij naar de yoga gaat, dat hij moet oppassen. Ik moet de eerste moeder nog tegenkomen die zegt dat ze op haar eigen kind moet passen.” Belachelijk, vindt ze dus. Ook al is het niet altijd eenvoudig om een kindje op te voeden. “Het is niet overdreven om te zeggen it takes a village to raise a child, want Lev en ik redden het gewoon niet zonder anderen.”

Bron: Flair. Beeld: ANP