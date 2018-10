Zó zag Victoria Koblenko eruit toen ze nog vuurrood haar had

Victoria Koblenko is niet vies van wat gewaagde keuzes op mode- en kapselgebied. Herinneren we ons haar knalrode coupe nog?

De actrice en presentatrice zag je in die tijd niet over het hoofd. Nee, ze ging zelfs steeds een tandje feller op de roodschaal: van bordeauxrood in 2002 naar vuurrood in 2004. In 2005 was ze er klaar mee en ging ze voor een lichtblonde bob. Maar bij deze even een ode aan Victoria’s rode periode:

Beeld: ANP, BrunoPress

