Victoria Koblenko durft het: ze poseert zónder onderkleding

Victoria Koblenko heeft een fantastisch figuur waardoor we spontaan weer de sportschool in willen duiken.

En de moeder van Kiy, die inmiddels bijna 2,5 jaar oud is, laat haar lichaam dan ook graag aan de wereld zien.

Lef

Zo deelt Victoria een pikant kiekje met haar duizenden volgers. ‘Butt naked’, schrijft ze bij de foto, waarop te zien is hoe de actrice niets meer draagt dan een trui en schoenen. Daar moet je een beetje lef voor hebben, ja.

Eerder zei Victoria nog dat ze erg is veranderd door het moederschap. Het heeft haar geduldiger gemaakt. “Bij een snel geprikkelde moeder past geen baby. Ik heb nog geen moment gedacht: o jee, huil je nu alwéér? Of: jeetje, weer een volle pamper. En je kunt nog zoveel voornemens hebben over het moederschap, je hebt geen moer te vertellen. De natuur bepaalt.”

En of zij en Evgeniy nog meer kinderen willen samen? “Wij realiseren ons dat dat echt niet zomaar gaat. Eerst genieten van Kiy.”

Victoria en haar partner, Evgeniy:

Bron: Flair online. Beeld: ANP