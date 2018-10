Victoria Koblenko onder vuur omdat ze weekend weg is zonder zoontje

Victoria Koblenko is woest. Ze krijgt commentaar over zich heen omdat ze samen met haar partner Evgeniy Levchenko een weekendje weg is.

Hun 2-jarige zoontje Kiy is niet mee en daar vinden een hoop mensen wat van.

Volgens de actrice is het twee jaar geleden dat ze voor het laatst samen weg zijn geweest. Ze zijn nu in Italië aan het genieten van de romantiek. Victoria snapt de ophef niet en is woest.

Op Instagram schrijft ze:

‘Of we wel genoeg tijd hebben voor ons kind?!’ aldus een bezorgde dame in m’n DM (inbox met privéberichten op Instagram, red.).

We keken elkaar aan, probeerden ons te herinneren wanneer ons vorige romantische weekend samen was en kwamen na lang denken tot de conclusie dat ‘t december 2016 was. Bijna 2(!) jaar terug. Of we wel genoeg tijd hebben voor ons kind?! Ik dacht dat alleen mensen die hun kinderen op hun social media posten ongevraagd les in opvoeding kregen.

We posten bewust nauwelijks iets van onze zoon, maar zelfs zonder kind in beeld lukt ‘t sommige mensen om je een schuldgevoel aan te praten.

Even een peiling onder mijn eigen testpanel. HOE VAAK mogen papa en mama per jaar samen romantisch weekendje weg voordat men de kinderbescherming mag bellen ?

En een eerder vakantiefoto:

Bron & Beeld: Instagram