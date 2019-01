Dansende vader en zoon in prinsessenjurk veroveren wereldwijd alle harten

Er verschijnen dagelijks duizenden video’s op Facebook. Af en toe zit daar een pareltje tussen dat de hele wereld over vliegt. Zo ook deze video van een dansende vader en zoon die zich he-le-maal uitleven op de beroemde Disney-hit ‘Let it go’.

Geen stress

“Mama is weg, geen stress”, schrijft de Noorse komiek Ørjan Burøe bij zijn video. Dat vader en zoon geen last hebben van stress, is duidelijk. In matchende Elsa-jurken dansen ze de sterren van de hemel op het nummer Let it go uit de bioscoophit Frozen.

Correctie

En van die beelden word je gegarandeerd vrolijk. Extra lief: op een gegeven moment corrigeert zoonlief zijn vader zelfs even als hij het verkeerde pasje inzet. De video is momenteel al meer dan 40 miljoen keer bekeken en wordt over de hele wereld volop gedeeld. Wij snappen wel waarom!

