Duitse overheid overtuigt met ‘viral video’ jongeren om thuis te blijven: “Geduld was ons wapen”

In een video van de Duitse overheid die het internet over gaat gaat, is een oudere man te zien die terugblikt op het jaar 2020. Hij vertelt, vanuit de toekomst, over de winter dat hij 22 jaar was en wat hij toen moest doen om te ‘strijden’ tegen het coronavirus.

“Als je 22 jaar bent, wil je feesten, studeren, nieuwe mensen ontmoeten en met drinken met vrienden, maar het lot had andere plannen”, vertelt hij vanuit de toekomst.

Viral video Duitse overheid

In de video vertelt Anton dat hij en zijn leeftijdsgenoten deden wat van ze werd verwacht. “Helemaal niets. De bank was ons front, geduld was ons wapen.” Ook zegt hij dat hij nu soms met een glimlach terugdenkt aan die tijd.

Coronavirus

De video is gemaakt door de Duitse overheid met als doel de jeugd op het hart te drukken echt thuis te blijven.

A video by the German government about coronavirus is going viral. Here it is with English subtitles. pic.twitter.com/BttXBwH79w — BNO Newsroom (@BNODesk) November 14, 2020

Bron: BNO Newsroom. Beeld: Die Bundesregierung