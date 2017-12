Het lijkt er door déze video op Instagram op dat Gordon met Rogier is getrouwd

Er wordt druk gespeculeerd met wie Gordon toch is getrouwd, daar in het zonnige Zuid-Afrika.

Het gaat tussen de Italiaanse steward Manuel Chiavi en de Leidse horecaondernemer Rogier van der Linden. Nu lijkt Rogier zich te hebben versproken.

Boete

Op Instagram plaatst hij een video waarop te zien is hoe hij een gouden ring om zijn vinger draagt. En volgens de kenners zat die ring er eerst nog niet… Volgende week wordt pas officieel bekendgemaakt met wie de 49-jarige entertainer in het huwelijksbootje is gestapt. Degene die iets vroegtijdig verklapt zou een boete van wel 100.000 euro kunnen krijgen.

Felicitaties

Of het in de video van Rogier ook echt om de trouwring van Gordon gaat, is niet duidelijk. Maar de fans van Gordon lijken het zeker te weten. Zo reageert iemand al met: “Gefeliciteerd! Jij biedt Gordon het stabielste thuis.”

Dit is er in de video te zien:

Bron: AD. Beeld: Instagram