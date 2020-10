Videoboodschap van IC-verpleegkundige aan Mark Rutte maakt veel los

Een videoboodschap van IC-verpleegkundige Stefanie Braker (36) heeft op Facebook het nodige losgemaakt. In de video richt Stefanie zicht tot premier Mark Rutte en vraagt ze hem om een volledige lockdown.

De IC-verpleegkundige laat weten dat ze erg moe is en dat ze geen idee heeft hoe lang ze dit nog zal volhouden.

Stefanie werkt 32 uur per week op de ic van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar, volgt daarnaast een studie én zorgt samen met haar man voor hun twee kinderen. “Beste meneer Rutte, ik weet dat u het druk hebt,” zo begint ze haar videoboodschap. “Ik weet dat u moeilijke beslissingen moet maken en dat u die maakt met de beste bedoelingen. Maar ik wil u laten weten dat ik, en zo velen met mij, het ook zwaar hebben,” zo vertelt ze.

Lak aan regels

Stefanie laat weten dat ze enorm van haar vak houdt en dat ze tijdens de eerste golf nog ontzettend gemotiveerd was om er voor te gaan. Tijdens deze tweede golf is dat anders. “Elke dag word ik geconfronteerd met mensen die lak hebben aan de COVID-regels. Mensen die geen mondkapjes willen dragen in de supermarkt, omdat ze toch niet in een risicogroep vallen. Of omdat ze denken dat ze anderen geen schade kunnen toebrengen.”

“Moet u niet wat harder optreden?”

De ic-verpleegkundige pleit daarom voor een volledige lockdown. “Ik ben moe en ik weet niet of ik dit nog lang volhoud”, zegt ze. “Ik heb bewust voor dit mooie vak als intensive care-verpleegkundige gekozen. Maar ik heb er niet voor gekozen zo te strijden voor alles en iedereen, terwijl sommige mensen lak hebben aan de maatregelen. Meneer Rutte, moet u niet wat harder optreden?”

Als mama in het ziekenhuis werkt in coronatijd: “Soms mochten we geen kusjes geven”:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Facebook. Beeld: iStock