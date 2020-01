‘Vier Handen Op Eén Buik’ keert terug met déze nieuwe bekende moeders

Het populaire programma ‘Vier Handen Op Eén Buik’ keert binnenkort weer terug op televisie. Vanaf 7 januari kunnen we weer zien hoe een aantal jonge meiden zich voorbereiden op de komst van een kindje, onder begeleiding van een bekende moeder.

Dit seizoen doen er weer een aantal nieuwe BN’ers mee, maar ook een paar oude ‘bekenden’ van het programma.

Advertentie

Ophef over programma

De terugkeer van het programma is best opvallend, aangezien ‘Vier Handen Op Eén Buik’ in 2018 nog voor de nodige ophef zorgde. Het NRC ontdekte dat deelnemers verregaande contracten moesten tekenen in ruil voor een vergoeding. Zo moesten ze ontzettend veel rechten afstaan en gold er een boete voor kandidaten die wilden stoppen.

Veranderingen

De makers van het programma zijn de afgelopen tijd echter druk bezig geweest met het veranderen van de contracten van de deelnemers. Een belangrijk aspect hiervan is dat de boeteclausules compleet zijn verdwenen, zo vertelde Gerke Nauta van BNN VARA in een interview met NRC.

Nieuwe kandidaten

Het programma hoopt dan ook een frisse start te maken, met verschillende nieuwe bekende moeders. Niemand minder dan Nienke Plas, Monica Geuze, Isa Hoes, Kim Kötter, Bobbi Eden, Tatum Dagelet, Victoria Koblenko en Toprak Yalciner zijn te zien in de nieuwe reeks.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Beeldbank BNN VARA, Facebook