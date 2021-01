Tienermoeder ‘Vier handen op één buik’ opnieuw zwanger na relatie van 2 maanden 

Bewegende oogjes, trappelende pootjes en zelfs miauwen: lijkt het soms ook wel alsof jouw kat aan het dromen is door de bewegingen die hij maakt in zijn slaap?

Dan heb je je vast weleens afgevraagd of katten wel kunnen dromen én of ze dan ook nachtmerries kunnen hebben. Wij hebben het antwoord voor je!

Het is natuurlijk best een zielig idee, jouw lieve viervoeter die in zijn slaap wordt geteisterd door enge dromen. Linda heeft aan diergeneeskundige en gedragsspecialist Valerie Jonckheer, van het Evidensia Dierenziekenhuis in Nieuwegein, gevraagd of katten eigenlijk wel nachtmerries kunnen hebben.

Dagelijkse rompslomp

Het antwoord is helaas niet geruststellend: ja, waarschijnlijk kunnen ze dat.

Valerie Jonckheer licht toe: “De hersenen van gewervelde dieren – waaronder dus ook katten – hebben dezelfde onderdelen als wij, die je nodig hebt om te kunnen dromen. Waar wij dromen over onze dagelijkse rompslomp, doen katten dat waarschijnlijk ook. Muizenjagen, knuffelen met de eigenaar op de bank, een hond die ze die dag hebben gezien. Of ze ook nachtmerries hebben, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar hoogstwaarschijnlijk is dit wél het geval. Ik hoor het vaker van de eigenaren: het lijkt wel of hun kat er méér last van heeft, wanneer het recentelijk iets heeft meegemaakt.”

Leuke droom of nachtmerrie?

Mocht je kat gekke bewegingen maken, bijvoorbeeld trappelen met zijn pootjes, dan is-ie waarschijnlijk aan het dromen. En als hij in zijn slaap miauwt, kan dat er ook op wijzen dat hij in zijn koppie iets aan het beleven is.

Of hij een nachtmerrie heeft, of juist een leuke droom… Tja, daar kom je niet achter. Helaas kunnen we nog niet de gedachten van onze huisdieren lezen.

Niet laten schrikken

Wel goed om te weten: het is niet verstandig om je kat wakker te maken en hem daarbij te laten schrikken. Mocht je denken dat hij een nachtmerrie heeft en je vindt het echt heel zielig, roep hem dan zachtjes, waardoor hij wakker wordt maar niet te erg schrikt. Maar is ook niks mis met hem gewoon te laten slapen.

Epilepsie

Als je kat ineens raar gedrag vertoont waarbij hij verward of agressief overkomt, dan kan er wel iets anders aan de hand zijn.

Valerie Jonckheer vertelt: “Bewegingen kunnen ook wijzen op epilepsie. Soms zijn ze agressief, verward of halen ze andere rare streken uit, net na de aanval. Gedraagt jouw kat zich ook gedesoriënteerd wanneer hij opgewonden raakt, zoals de momenten waarop hij eet? Dan kan het zijn dat er meer aan de hand is. Bij twijfel altijd naar de dierenarts.”

