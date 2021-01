Wat een prachtig eerbetoon: politieauto’s hebben dinsdagavond op de Dam in Amsterdam hun zwaailichten aangezet voor de 24-jarige ongeneeslijk zieke Melissa.

Melissa Kremer kreeg bijna zes jaar geleden een ernstige vorm van kanker, acute lymfatische leukemie. Ze werd ziektevrij verklaard, maar in maart 2020 kwam de leukemie terug. Ze schreef afgelopen week: “Mijn leven zal over enkele weken helaas stoppen. De kanker is resistent geworden tegen alles, zelfs tegen de wonderpillen die mij tijd hebben gegeven.”

Lichtpuntjes

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Melissa Kremer (@mijnkwaadbloed)

Ondanks haar ongeneeslijke ziekte wil ze mensen graag lichtpuntjes laten zien. Zo deelt ze mooie teksten en foto’s op haar Instagram-account Mijnkwaadbloed. “Ze deelt er lichtpuntjes, maar die zijn er de laatste tijd weinig”, schrijft de politie van Amsterdam. “Een ding wil ze niet, en dat is vergeten worden als ze er zo niet meer is.” Ook houdt ze een blog bij: Mijn kwaad bloed.

Prachtig eerbetoon

Toen een agent van het Basisteam Burgwallen er thuis achter kwam dat Melissa in een hotel op de Dam verbleef samen met haar moeder, haastte hij zich naar het politiebureau om de prachtige actie op te zetten. Tientallen voertuigen kwamen naar de Dam en schakelden de zwaailichten in als ware ‘lichtpuntjes’.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bureau Burgwallen (@politie_burgwallen)

Reactie Melissa

Na afloop vertelt ze in haar stories op Instagram: “Allereerst: zo bizar wat de politie voor mij heeft gedaan. Het was zo mooi, bijzonder en uniek.”

Ze gaat verder: “Daarna is de nacht een beetje anders gegaan dan gepland. Mijn hartslag was 180 slagen per uur, ik moest overgeven en ik was misselijk. Het was even allemaal heel eng, want m’n moeder en ik dachten: dit is het. Nu voel ik me weer beter. We denken dat het een beetje teveel was vandaag. Ik lig nu op de bank met uitzicht op de Dam.”

Melissa vecht momenteel om haar verjaardag op 26 januari te halen. Om haar die dag (of eerder als dat nodig is) een groot geschenk te geven, worden er wenskaarten verkocht met een gedichtje van Melissa via Papierenpleziertjes.

