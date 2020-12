Het nieuwe seizoen van Vier handen op één buik is van start gegaan. In de eerste aflevering helpt Heleen van Royen de zwangere Desteney. Het twintigjarige meisje is onbedoeld zwanger geraakt van haar vriend Daan (26). De kijkers hadden op Twitter geen goed woord over voor de vader in spé.

Desteney is negen maanden samen met haar vriend Daan en de relatie behoorlijk onder spanning. De twee hebben vaak discussies en Heleen van Royen ziet het dan ook als haar taak om de relatie tussen de twee aanstaande ouders te verbeteren. Heleen regelt een cursus tantra voor hen, maar ook dat lijkt het koppel niet dichter bij elkaar te brengen.

Liever een peuk