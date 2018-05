Vier zwanen expres de nek omgedraaid in Den Haag

Een groep onbekenden heeft met opzet de nek omgedraaid van minstens vier zwanen. De vogels leefden in het Zuiderpark in Den Haag.

Ook zijn er volgens de politie zwaneneieren vertrapt. Momenteel wordt onderzocht wie deze daden op zijn of haar geweten heeft.

Vreselijk

De politie kan alle tips gebruiken, want momenteel hebben ze nog geen idee waar ze kunnen zoeken. “De zwanen zijn verspreid gevonden”, aldus een agent. Het is nog niet duidelijk wie het doden van de dieren en de vernielingen op zijn geweten heeft. Er zijn helaas geen verdachten in beeld.” Het droevige is dat er nu noodgedwongen hekken om de nesten van de andere zwanen zijn geplaatst. Dit om verdere dierenmishandeling te voorkomen.

Maar een ideale situatie is het beslist niet voor de vogels. De lokale politie zegt hierover: “Uit voorzorg zijn de overige zwanennesten nu afgezet met een hekwerk. Verder controleren wij regelmatig, samen met de handhavers en de boswachters, de broedplaatsen in het park.” Het Facebookbericht is al honderden keren gedeeld en mensen reageren met ongeloof en afschuw. “Hoe kun je dat nou doen?”, vraagt iemand zich terecht af.

Het bericht van de politie van het Zuidepark:

Bron: AD. Beeld: iStock