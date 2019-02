Kijkers in tranen: dít is de vierde afvaller van 'Wie is de Mol?' 2019

De vierde afvaller van Wie is de Mol? 2019 is een feit. Kijkers zijn in tranen…

Want Robèrt van Beckhoven heeft het spel moeten verlaten.

Advertentie

Rood scherm

Ondanks zijn heldhaftige optreden bij de watervalopdracht en zijn vastberadenheid, kreeg het Heel Holland Bakt-jurylid een rood scherm bij de executie. Hij zat dus niet op het goede spoor wat de Mol betreft. En dat vinden kijkers maar wat jammer. “Ik mis Robèrt nu al, hij was zo leuk”, klinkt het. En: “De enige van het stel die ik wel vertrouwde.”

Robèrt naar huis….. 🙁

De enige van het stel die ik wel vertrouwde….#WIDM #WieIsDeMol #MolTalk — Newby1985 (@Newby1985) 2 februari 2019

Ik mis Robèrt nu al, hij was zo leuk. #widm — Naomi (@naomidekeizer) 2 februari 2019

Perfecte cadeaus voor ‘Wie is de Mol?’-fans:

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter. Beeld: ANP