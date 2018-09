Zó vieren BN'ers vandaag Nationale Broer- en Zusdag

Het is vandaag Nationale Broer- en Zusdag. Een mooi moment om je broer en/of zus te vertellen hoeveel hij/zij voor je betekent. Op social media laten veel bekende Nederlanders weten hoe zijn deze speciale dag vieren.

In 2013 heeft radio-dj Giel Beelen 30 september uitgeroepen tot Nationale Broer- en Zusdag, ter nagedachtenis aan zijn zus Saskia. Zij overleed vijf jaar geleden aan de gevolgen van borstkanker.

Uitspreken

Het verlies van zijn zus deed Giel Beelen beseffen dat je er nú uit moet halen wat erin zit. Dat betekent ook dat je dingen moet uitspreken die je denkt; bijvoorbeeld wat je voor je broer of zus voelt. Naast een paar schattige jeugdfoto’s van hem samen met zijn broer Jeroen en zus Saskia, deelt de radio-dj vandaag ook een schattig filmpje op Instagram. “He Jeroen, fijne Broer- en Zusdag. Hier een dikke kus”, vertelt hij.

Dikke kus

Giel introduceert hiermee de “Broer Zus Kus” en roept iedereen op zijn of haar broer of zus een dikke kus te geven op deze speciale dag. Ook Armin van Buuren geeft zijn broer Eller een dikke smakkerd op Instagram. “Ik zie je helaas te weinig, want we zijn allebei extreem druk. Maar bij deze toch een dikke kus”, vertelt hij in de persoonlijk video.

Hart van goud

“Dit is mijn prachtige zus Danielle! Zij maakt de wereld een stukje mooier door haar liefde voor alles en iedereen”, schrijft Johnny de Mol bij de zoete foto van hen samen. “Je bent een geweldige zus.” Johnny is hartstikke trots op z’n zus die volgens hem een hart van goud heeft. Heel schattig!

Blondjes

Volgens Ellemieke Vermolen heeft zíj toch echt de leukste, liefste en grappigste broer. Op Instagram deelt ze foto uit de oude doos van haar en broer Jeremy. Op het plaatje zie je twee vrolijke, blonde koppies stralen. “Hou van je”, schrijft ze.

Weekend weg

Lieke van Lexmond plaatste vrijdag al een vrolijk kiekje op Instagram van haar broer en zus. “Deze twee, mijn allesjes. Ik ken geen leven zonder hen, mijn allerliefste broer en zus”, klinkt het onder de foto. Samen met haar broer Jits en zus Letteke is Lieke op broer- en zussenweekend in Mallorca, waar ze een weekend lang volop kunnen genieten van elkaar. Wat mooi!

Aandoenlijk

Anouk van Schie, de verloofde van Johnny de Mol, laat op deze speciale dag ook even weten wat haar broer Joeri voor haar betekent. Dat doet ze middels een foto van mini Anouk op schoot bij haar grote broer. Hoe aandoenlijk? “Onvoorwaardelijke liefde voor de leukste broer waar ik nog altijd tegenop kijk, hou van jou”, vertelt de zangeres onder het zoete kiekje.

Lol

Ook Gerard Ekdom deelt een grappige jeugdfoto van hem en z’n zusje Yvonne. Op de foto is duidelijk te zien dat ze samen de grootste lol kunnen hebben. “Happy Broer- en Zusdag!”

Happy #broerenzusdag!!

