Postbode worden is de droom van de vierjarige Luna uit Wormerveer. Het enige dat ontbrak, was een echt bezorgpak. Haar moeder plaatste online een oproep en werd verrast door een medewerker van PostNL die een outfit langs bracht.

Luna ontdekte haar nieuw hobby tijdens de eerste lockdown. Haar moeder Ursula vertelt aan EditieNL dat ze veel aan het tekenen was. “Op een dag ontdekte ze het doosje enveloppen in huis en zei ze: ‘Kom mama, we gaan brieven bezorgen.’ We hebben toen een rondje gemaakt door Wormerveer.”

Postbode

Op een gegeven moment kreeg Luna de smaak te pakken. Het enige dat ontbrak was een echt postbodekostuum. “Op een dag zag ze een echte PostNL-bezorger langslopen. Ze bestudeerde hem aandachtig en keek vervolgens naar haar eigen kleding. Daar klopte iets niet, vond ze. ‘Mijn jas is roze en die van de meneer is oranje met blauw. Ik wil er ook zo een, anders weten mensen niet dat ik écht postbode ben.”

Online oproep

De moeder van Luna is online op zoek gegaan, maar kon niks vinden. Online plaatste ze een oproep in de hoop dat haar dochter een oud petje of shirt zou kunnen krijgen. Nadat die oproep bij PostNL belandde, had het bedrijf een beter idee. Een medewerker kwam speciaal langs om een postbodepak te overhandigen. “Gisterochtend moesten we meteen weer op pad. ‘Mama, ik moet hard werken, we moeten nu echt gaan’, zei ze. Er moesten lunchpakketjes mee voor onderweg. Ze had geen tijd te verliezen”, vertelt de moeder. Luna is enorm blij met haar nieuwe pak. “Nu weten ze dat ik een échte postbode ben”, meldt het trotse meisje.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door PostNL (@postnl)

Bron: RTLNieuws. Beeld: Screenshot YouTube NHNieuws