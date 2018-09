Dít vieze detail over Expeditie Robinson is onthuld en je wilt gelijk nooit meer meedoen

Iedereen droomt ervan: meedoen aan Expeditie Robinson. Leven van kokosnoten en onrijpe bananen, spellen doen op een tropisch eiland en gelijk wat kilo’s afvallen.

Maar als je dit detail eenmaal weet, dan wil je absoluut niet langer meedoen aan het populaire spelprogramma.

Het heeft niet eens wat te maken met het wel of niet kunnen poetsen van je tanden of een grote boodschap moeten doen op het eiland. Nee, want wat namelijk écht heel vervelend is, is dat er veel ratten leven op de eilanden. En die zijn juist ’s nachts erg actief, als jij op je bamboebladeren probeert te slapen…

“Er is één dingetje waar ik wel echt moeite mee heb en dat zijn die ratten. Ik kan er echt om huilen. Serieus, ik vind het echt te erg voor woorden,” vertelt deelnemer Famke Louise eerlijk. Dat snappen wij wel, want dat is geen pretje, om daar tussen te moeten liggen.

Bron: Cosmopolitan. Beeld: ANP