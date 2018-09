Dierenarts weet niet wat hij ziet: vijf eekhoorns met staarten aan elkaar

Een ontzettend zielige foto van vijf eekhoorns gaat het internet over. Op een bizarre manier zijn alle staarten van de knaagdieren in de knoop geraakt.

De piepjonge eekhoorns zaten in hun nestje in Amerika waar het mis ging. Omdat er door hun moeder plastic is gebruikt in het nestje, raakten hun staartjes in de knoop. Die knoop die steeds erger werd.

Een dierenarts heeft de eekhoorns uiteindelijk kunnen redden. Maar dat ging niet gemakkelijk: ze moesten alle vijf onder narcose. “De enige optie was om de vijf angstige slachtoffertjes samen onder narcose te brengen. Terwijl ze onder zeil waren, gingen de dierenarts en assistenten aan de slag met tangetjes en schaartjes om de staarten voorzichtig los te peuteren”, aldus de lokale dierenbescherming.

“Het was bijna onmogelijk om te zien welke staart van welke eekhoorn was.” In een paar gevallen moest in de huid van de staarten worden gesneden. “De knoop zat muur- en muurvast.” Toch is het allemaal goed gekomen. Alle staarten zijn van elkaar losgemaakt. Sommige eekhoorntjes hebben er nu wel wat meer last van dan hun broertjes of zusjes, want bij een paar diertjes moest er in de huid van de staart worden gesneden.

Toch is de actie van de dierenarts ontzettend belangrijk geweest. Zonder operatie hadden ze het niet overleefd. “De dieren gebruiken hun staarten voor balans en het reguleren van lichaamswarmte. In de knoop waren ze zeer waarschijnlijk opgegeten door roofdieren. Want vluchten met z’n vijven tegelijk is zo goed als onmogelijk.” De knaagdieren herstellen nu en worden als ze beter zijn weer terug gezet in het wild.

Bron: AD. Beeld: Twitter