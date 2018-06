Vijf minuten na deze selfie hing het leven van Claire (35) aan een zijden draadje

Op het moment dat deze foto werd gemaakt, was Claire Nelson (35) dolgelukkig. Ze was bezig met een prachtige wandeltocht, en besloot haar geluksmomentje vast te leggen. Slechts vijf minuten later stond haar leven echter volledig op z’n kop.

Claire gleed uit over een rotsblok en kwam pijnlijk ten val. Haar vooruitzicht was slecht: ze lag moederziel alleen in een groot natuurgebied in California, en kon vanwege haar gebroken bekken geen kant op. Tot overmaat van ramp had ze ook nog eens geen bereik.

Zelfgemaakte tent

De 35-jarige vrouw gaf de moed echter niet op, en besloot te vechten voor haar leven. Ze maakte een tentje met haar wandelstok en een plastic tas om zichzelf tegen de brandende zon te beschermen. ’S Nachts deed ze haar best om zichzelf warm te houden en de geluiden van ratelslangen en andere te negeren.

Geen water meer

Toen ze op de tweede dag al door haar water heen was, besloot ze haar eigen urine te gaan drinken. Claire, die in California was om op het huis en de kat van haar vrienden te passen, had de volgende dag een afspraak gepland met een vriendin. Ze hoopte dat zij alarm zou slaan wanneer ze niet kwam opdagen, maar dat gebeurde niet.

Social media

Vanaf dat moment maakte ze zich naar eigen zeggen klaar voor een ‘langzame en ondraaglijke dood’. Gelukkig nam een andere vriendin van Claire wel contact op met de hulpdiensten. De vrouw vond het raar dat Claire al een tijdje niet actief was op social media, en besloot de politie in te schakelen.

Revalidatie

De opmerkzaamheid van de vriendin bleek haar redding te zijn: Claire werd niet veel later door een reddingshelikopter gespot en naar het ziekenhuis gebracht. Het ziet ernaar uit dat ze hier voorlopig zal blijven. Haar bekken zijn tijdens een operatie met ijzeren pinnen weer aan elkaar gezet, maar ze zal opnieuw moeten leren lopen en gaat een lange revalidatie tegemoet.

Een bericht gedeeld door Claire Nelson (@ladyeclaire) op 27 Mei 2018 om 9:46 (PDT)

Iedere dag de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bron: Independent. Beeld: Instagram/Facebook