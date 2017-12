John Dickson, John Wardlaw, Mark Rumer, Dallas Burney en John Molony zijn al 35 jaar vrienden door dik en dun. In 1982 maakten ze op vakantie een gezamenlijke foto en besloten ter plekke die traditie tot op de dag van vandaag in stand te houden.

Iedere 5 jaar strijken de mannen neer op een hekje om precies die eerste foto uit 1982 na te maken. De originele foto is gemaakt in Santa Barbara, waar de destijds 19 jaar oude jongens vakantie vierden in het zomerhuisje dat een van hun opa’s had gebouwd. Sindsdien keren ze er om de 5 jaar terug.

Trouwringen|

Hoewel ze inmiddels allemaal volwassen en de nodige levenservaring verder zijn, blijft hun vriendschap onveranderd. Ze vinden het nog steeds heerlijk om samen te vissen en filmpjes op te nemen. “Als ik de foto’s zie, denk ik soms aan alle relaties die we al hadden. Als je goed kijkt, zie je de trouwringen komen en gaan. Maar onze vriendschap was een constante. Die bleef bestaan. Met dank aan de foto die we om de 5 jaar nemen”, zegt John Dickson tegen CNN.

De vrienden willen de bijzondere traditie volhouden tot er letterlijk niemand meer overblijft. “En zelfs daarna vinden we misschien nog wel iemand die het lege hek voor ons wil fotograferen.”

Voor de foto van dit jaar kwamen de mannen met een originele twist en poseerden ze in hun blote bast. Niks veranderd, toch? 😉

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: HLN. Beeld: Facebook