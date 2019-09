Viktor Verhulst gewond na zwaar verkeersongeluk

Vervelend nieuws vanuit Vlaanderen: presentator Viktor Verhulst (25) is op vrijdagmiddag betrokken geraakt bij een zwaar auto-ongeluk. Hij is daarna gewond naar het ziekenhuis afgevoerd.

Viktor Verhulst, de zoon van Studio 100-voorman Gert Verhulst, zou met zijn Range Rover op een bestelwagen zijn ingereden. Daarna zou hij nog tegen 3 andere auto’s zijn gebotst, meldt het Belgische HLN. Dat gebeurde ongeveer rond 5 uur ‘s middags. Vader Gert haastte zich daarna naar het ziekenhuis en bevestigde het nieuws.

Het ongeluk

De bestelwagen vertraagde door een file waardoor de Viktor er tegenaan knalde. De Range Rover begon door de klap te tollen en ging meerdere keren over de kop. Viktor raakte daarbij lichtgewond. 2 andere voertuigen hebben materiële schade opgelopen. Gelukkig kwamen de andere bestuurders er wel zonder letsels van af.

Viktor is de zoon van Studio 100-voorman Gert Verhulst en is in Nederland vooral bekend door zijn deelname aan Ranking the Stars.

Bron: HLN. Beeld: ANP