Even binnenkijken: villa Anouk Smulders staat te koop

Voor iedereen die fan is van Funda en dol is op gluren bij de buren: de vrijstaande villa van model en presentatrice Anouk Smulders en haar man fotograaf Edwin Smulders aan de Vecht staat te koop.

Prijskaartje? 1,8 miljoen euro. Maar dan héb je ook wat.

Onder andere een eigen aanlegsteiger (boot niet inbegrepen helaas), 5 slaapkamers, 2 badkamers, een kookeiland, vloerverwarming, diepe achtertuin op het zuiden en een ruime vrijstaande garage. Oh, en dat alles op slechts 15 minuutjes van Amsterdam.

Nieuwe avonturen

De villa was het eerste familiehuis van het gezin Smulders. Op Instagram vertelt Anouk dat het nog een aardige zoektocht was het stulpje te vinden. “Van Haarlem tot Bussum hebben wij gekeken en uiteindelijk vonden wij deze magische plek! Na 9 keer verhuizen in 12 jaar tijd was voor mij duidelijk dat ik min 15 jaar niet aan verhuizen wilde denken! Nou dat is gelukt!!! Maar het begint weer te kriebelen, tijd voor nieuwe avonturen!!!. Ondanks dat wij enorm houden van deze plek !!! Dromen is heerlijk en ze blijven najagen helemaal!”

Wij zijn verkocht

Gróót gelijk en dus staat de villa te koop voor €1.795.000. Een flink bedrag, maar werp een blik op de foto’s van de makelaar en je snapt dat de vraagprijs niet uit de lucht gegrepen is. Wij dromen en sparen nog even verder…

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress, Instagram