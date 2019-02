Dit vinden de kijkers van de nieuwe dramaserie 'Oogappels'

In de nieuwe dramaserie Oogappels staat puberstress en ouderleed centraal. Sociale media, prestatiedruk, drugs, merkkleding, sex: de ouders van de vier gezinnen pakken het allemaal anders aan.

De vier gezinnen wonen in verschillende middelgrote steden in Nederland. Hun kinderen zitten op dezelfde middelbare school. En daar wordt goed zichtbaar wat het effect van de verschillende opvoedmethodes is. Één ding geldt wel voor alle vier gezinnen: het leven moet perfect zijn (of in ieder geval lijken). En dus wordt de lat voor hun oogappels en henzelf hoog gelegd.

De cast

De serie komt van de makers van Gooische Vrouwen en Divorce. Daarnaast zagen we een aantal bekende gezichten: Bracha van Doesburgh, Jeroen Spitzenberger, Ramsey Nasr (Overspel), Eva van der Gucht (Kerst met de Kuijpers) en Mike Libanon (Bloedverwanten) in de hoofdrollen.

Reacties

Op donderdagavond was het tijd voor de derde aflevering. Als we de kijkcijfers mogen geloven, zaten er wederom een boel gezinnen voor de buis. Op Twitter zijn de kijkers vervolgens razend enthousiast. “Wat mij betreft is het nog beter dan De Luizenmoeder”, merkt een Twitteraar op. “Wat is Oogappels een leuke en mooie serie! Respect voor ouders en pubers”, zegt iemand. Ook een zekere Lars grapt: “Je krijgt direct zin om ouder-ontslag te nemen.”

#oogappels op #NPO1 nu, is wat mij betreft nog beter dan #deluizenmoeder Goed gespeeld, humor, perikelen ouders en pubers — Joost Verouden (@Templonconsult) 7 februari 2019

Ik vind #oogappels dus eigenlijk best wel een leuke serie. Herkenbaarheid hier en daar hoor, en dan zijn die van mij nog niet eens pubers. — Martine van de Velde (@Typotini) 7 februari 2019

Wat een gezelligheid! #Oogappels — Sebastiaan Boers (@sebasboers) 7 februari 2019

Wat is #oogappels een leuke en mooie serie! Zoveel topacteurs en ondanks dat ik geen kinderen heb toch zo herkenbaar. Respect voor ouders van pubers 😉 #npo1 — Michiel (@Michield1981) 7 februari 2019

Weinig Nederlandse acteurs kunnen zo geloofwaardig boos worden als @BrachaVan in #Oogappels — Eelco Romeijn (@EelcoRomeijn) 7 februari 2019

#oogappels Geweldig, de acteur die Mees speelt. Had vanaf moment 1 een intense bloedhekel aan die gozer. Als je je realiseert dat het zoiets kan worden, denk je misschien nog wel een keer na over wel/geen kinderen. 😂 — Ineke Kouwenhoven (@IKouwenhoven) 7 februari 2019

#Oogappels, je krijgt direct zin om ouder-ontslag te nemen 😂. @BNNVARA @NPO1 — Lars Sang Mo Boom 🚀 (@larsboom) 7 februari 2019

