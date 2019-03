Dít vinden mensen van het Songfestival-nummer van Duncan Laurence

Het is eindelijk zover: we weten met welk liedje Duncan Laurence Nederland gaat vertegenwoordigen op het Eurovisie songfestival. Het nummer heet Arcade en was donderdagavond voor het eerst te horen in De wereld draait door. Dít vinden mensen van het nummer.

Duncan Laurence is in Nederland niet zo bekend als zijn voorgangers Trijntje, Douwe Bob, Ilse DeLange, Anouk en Og3ne. Maar Cornald Maas, adviseur en commentator bij het Songfestival, legt uit dat ze daar bewust voor hebben gekozen. Ze hebben dit keer goed naar het nummer gekeken, in plaats van naar de bekendheid van de zanger of zangeres.

Arcade

Je zou Duncan kunnen kennen van The voice of Holland. Daar deed hij dik 4 jaar geleden aan en zat hij bij Ilse DeLange in het team. Hij haalde zelfs de halve finale. Ook na The voice is Duncan veel bezig geweest met muziek. Het nummer waarmee hij Nederland tijdens het Eurovisie songfestival gaat vertegenwoordigen heeft Duncan geschreven tijdens zijn studie aan de Rockacademie in Tilburg. “Ik ging op zoek naar verhalen die ontroeren en iets betekenen, uit mijn eigen leven of dat van een ander. De inspiratie vond ik in het verhaal van een dierbare die op jonge leeftijd is gestorven”, legt Duncan bij DWDD uit. “De song die toen ontstond doopte ik Arcade – de woorden en akkoorden kwamen als vanzelf, vanuit het hart.” Het nummer vertelt het verhaal van de zoektocht naar de liefde van je leven. “Het is de hoop naar datgene wat onbereikbaar blijft.”

Prachtig

Op Twitter komt de emotie van het nummer hard binnen. Het grootste deel van mensen is dan ook erg positief over het nummer. Sommige kijkers van DWDD zijn het tafelgast Johnny de Mol eens en vinden het nummer wel een beetje op Coldplay lijken. Anderen vergelijken zijn stem met die van de populaire zanger Sam Smith. En dat zijn natuurlijk allemaal complimenten voor de 24-jarige Tilburger. “Prachtig nummer, prachtige stem, prachtig gezongen” en “Ik heb alle nummers die tot nu toe bekend zijn van Eurovision gehoord. Ik denk dat Arcade van Duncan Laurence echt een van de beste is. Serieus!”, klinkt het op Twitter.

Live

De afgelopen jaren waren de Nederlanders erg kritisch over het Songfestival-nummer, maar dit nummer valt erg goed. Vrijdag zal Duncan opnieuw in De wereld draait door te zien zijn. Dan zingt hij het nummer Arcade live en kunnen we horen hoe het tijdens de halve finale Tel Aviv op donderdag 16 mei zal gaan klinken. Mocht hij doorgaan, dan zingt hij Arcade nogmaals tijdens de finale op zaterdag 18 mei. Wij zijn benieuwd!

#dwdd De stem (en het liedje?) doen me sterk denken aan Sam Smith, waar ik helaas niet van hou, en het nr: een slappe Coldplay-song? De clip vond ik PRACHTIG!!! En ik denk, dat Duncan een hele goede stem heeft. — Mark Uding (@MarkUding) 7 maart 2019

Ik durf best wel te zeggen dat ik het mooi vind. #dwdd #duncan — Tishelder (@Hetishelder) 7 maart 2019

Wat een mooi nummer! Aparte track + clip, denk dat dit goed ontvangen gaat worden internationaal. Hoop wel dat Duncan wat meer los gaat komen, lieve jongen maar mag wat meer pit in! Let’s GO! #dwdd #songfestival — anouschka de jong (@anouschka86) 7 maart 2019

Rechtstreeks in m’n hart dit nummer. En wat een toffe gast is Duncan! #dwdd — Saliemeier (@Saliemeier) 7 maart 2019

Ik heb alle nummers die tot nu toe bekend zijn van #Eurovision gehoord. Ik denk dat Arcade van Duncan Laurence echt een van de beste is. Serieus #dwdd — Marcus den Blanken (@markdbl) 7 maart 2019

Ok goedgekeurd onze inzending voor het #Eurovision Songfestival. Goed gedaan Duncan, top nummer.

En die videoclip, naakt onder water dat levert ook veel extra stemmen op. 😉🏳️🌈💖 #dwdd — Miriam 💖 (@mboschnl) 7 maart 2019

JAAAAA! DUNCAN! DUNCAN! DUNCAN! WAT EEN GEWELDIG EN MOOI NUMMER! I FUCKING LOVE IT! #DWDD — ARNO (@ArnoRottier) 7 maart 2019

#dwdd #duncan mooie eigentijdse song die echt raakt — isabel Solkokkeler (@isasolkokkeler) 7 maart 2019

Altijd goed, een plaatje om te janken, dat scoort altijd wel Duncan!#dwdd — NUILERD (@Disjenmgn) 7 maart 2019

Als Duncan het live net zo goed zal brengen met het juiste decor als hoe goed dit nummer is dan maken we eindelijk weer eens kans!😍 #dwdd #eurovision — Selena (@MarchanaG) 7 maart 2019

Ze bouwen de spanning op.. morgen pas live 😂 Eerste indruk: het contrast met Waylon kan niet groter 😆 #duncan #dwdd — Kim (@_kim_mik) 7 maart 2019

Oh jongens ik was zo erg fan van duncan tijdens the voice! Ik kan niet geloven dat hij nu naar t songfestival gaat! #DWDD — Wendy (@wendyherex) 7 maart 2019

Oef, ik wilde iets zeggen over het gebrek aan charisma van Duncan, maar hij kan wél zingen. Het heeft iets authentieks. #dwdd — Kaj Peters 🇮🇷🇪🇬🇳🇱 (@Donkerwoud) 7 maart 2019

Bron: Twitter, DWDD. Beeld: ANP