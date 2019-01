Waarom Viola Holt niet mee wil doen aan 'Expeditie Robinson'

Hoewel kijkers ongetwijfeld staan te springen, zullen we Viola Holt (69) niet snel in ‘Expeditie Robinson’ zien. Ze laat weten gevraagd te zijn, maar het aanbod te hebben afgeslagen.

De voormalig presentatrice, die al jaren niet meer te zien is op tv, vertelt aan AD dat ze onlangs benaderd werd. “Ik kreeg een heel lief appje waarin ik werd gevraagd of ik belangstelling had. Ja, daar was ik wel door verrast.”

Overleven

De reden dat ze niet mee wil doen? “Ik word dit jaar zeventig. Ik ben überhaupt niet van plan terug te keren op televisie. Ik word nog genoeg gevraagd voor Kom bij je slapen en Kom bij je eten, dat soort programma’s, maar ik vind het prettiger om nee te zeggen.” Bovendien heeft ze eerder aan een soortgelijk programma deelgenomen: Bobo’s in the Bush. Ze verving toen Patty Brard, die op het laatste moment afhaakte. Ze weet dus al hoe het is om te overleven in een onbewoonbaar gebied. “En om nou weer met die gekkigheid mee te doen, nee. Man en hond zijn het eens met me.”

Bron: AD.nl. Beeld: Brunopress