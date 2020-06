Virginia deelt foto met nieuwe liefde Mandy na relatiebreuk Peter Jan Rens

Onlangs bevestigden Peter Jan Rens en Virginia dat ze hun relatie hebben beëindigd. Kort daarna onthulde Virginia de reden van de breuk: ze is verliefd geworden op een vrouw.

Nu deelt Virginia een romantisch kiekje met haar nieuwe liefde Mandy op Instagram.

Weg van jou

Op de foto is te zien hoe Mandy een liefdevolle kus aan Virginia geeft. Bij het kiekje schrijft Virginia: “Ik ben weg van jou, ze nemen mij nooit weg van jou!” Deze tekst is afkomstig uit het liedje Weg van jou van Suzan & Freek. Virginia heeft Mandy getagd in haar bericht, waardoor we wat meer over de dame in kwestie te weten komen. Zo zien we op haar profiel dat ze moeder is van een tweeling genaamd Jill en Dani.

Kinderen

Virginia heeft zelf 3 kinderen. Samen met Peter Jan Rens, met wie ze 7 jaar samen was, kreeg ze in de zomer van 2014 hun eerste dochtertje Djelisa. In september 2017 werd hun 2e dochter Djanina geboren. Virginia had al zoontje Jay uit een eerdere relatie. Ze trouwde met Peter Jan Rens in 2017.

Bijzondere ontmoeting

Aan Privé heeft Virginia laten weten waar ze Mandy heeft ontmoet: bij de groepsessies voorafgaand aan hun gastric bypass-operaties. “Zij onderging haar maagverkleining 3 dagen voordat ik aan de beurt was. Het klikte uiteindelijk zo goed, dat er meer uit kwam dan alleen een vriendschap. Tussen Peter Jan en mij boterde het ondertussen al langer niet, maar we gingen toch altijd door omwille van de kinderen. Deze verliefdheid maakte het echter makkelijker de knoop door te hakken”, aldus Virginia.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: Brunopress