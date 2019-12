Virginia Giuffre over prins Andrews: "Ik moest hem tevreden houden"

De Amerikaanse Virginia Giuffre die zegt dat ze op 17-jarige leeftijd naar Groot-Brittannië is gebracht om sex te hebben met prins Andrew, vraagt nu steun van het Britse publiek.

“Ik smeek de mensen in het Verenigd Koninkrijk achter me te staan, me te helpen in dit gevecht, dit niet normaal te vinden”, zegt ze in een interview met BBC. “Dit is niet een of ander ranzig seksverhaal. Dit is een verhaal over mensenhandel, over misbruik en jullie koningshuis.”

Misbruikschandaal

Virginia Giuffre, voorheen bekend als Virginia Roberts, beschuldigt prins Andrew van misbruik. Volgens haar speelt hij een belangrijke rol in het misbruikschandaal rond de overleden Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein. Het interview van BBC met Virginia is al eerder opgenomen, zelfs nog voor het veelbekritiseerde interview met Andrew vorige maand, maar wordt maandagavond pas voor het eerst uitgezonden.

De waarheid

Virginia zegt dat ze op 17-jarige leeftijd als seksslaaf van Epstein gedwongen werd sex te hebben met zijn vrienden, onder wie prins Andrew. In een verklaring geeft ze aan dat ze wist dat ze Prins Andrew tevreden moest houden, omdat Jeffrey Epstein dat van haar verwachtte. “Hij weet wat er is gebeurd. Ik weet wat er is gebeurd”, zegt ze in het interview. “Slechts een van ons spreekt de waarheid en ik weet dat ik dat ben.”

Ontkennen

De prins blijft alle beschuldigingen ontkennen. In een reactie op het interview met Giuffre zegt een woordvoerder van Buckingham Palace: “Het wordt met klem ontkend dat de hertog van York enige vorm van seksueel contact of relatie heeft gehad met Virginia Roberts. Iedere tegengestelde bewering is onjuist en ongefundeerd.”

Foto

In een eerder interview zegt prins Andrew zelfs dat hij Virginia nog nooit heeft gezien. “Ik kan me niet herinneren deze dame ooit te hebben ontmoet.” Als Maitlis nogmaals vraagt of hij haar echt nooit heeft ontmoet, zegt Andrew kort: “Nee.” Zijn uitspraak is op zijn minst curieus en doet nu al de nodige stof opwaaien. Er zijn namelijk wel degelijk foto’s van de twee in omloop, waarop duidelijk te zien is hoe de prins zijn armen om het halfblote middel van Virginia heeft.

Virginia Giuffre says she had sex with Prince Andrew at age 17 https://t.co/GWTmEO4csW pic.twitter.com/oF7cvR8Mwh — New York Post (@nypost) September 20, 2019

Bron: BBC. Beeld: ANP