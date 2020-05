Virginia onthult reden achter relatiebreuk: “Ik ben verliefd geworden op een vrouw”

Nadat deze week bekend werd gemaakt dat Peter Jan Rens en zijn vriendin Virginia na zeven jaar uit elkaar gaan, draaide de geruchtenmolen op volle toeren. Virginia zou Peter namelijk hebben verlaten voor een nieuwe liefde. Aan Privé laat Virginia nu weten dat deze geruchten inderdaad kloppen. Ze is namelijk verliefd geworden op een vrouw.

“Ik moest hem vertellen dat ik stapelgek ben op Mandy (28). Een vrouw dus. Het was voor ons beiden een zware boodschap om over te brengen, want ook Mandy komt uit een heterorelatie met kinderen,” aldus Virginia.

Advertentie