Virginia Roberts doet haar verhaal: "Mijn misbruik was een cadeau voor prins Andrew"

De Amerikaanse Virginia Giuffre – voorheen Roberts -, de vrouw die beweert misbruikt te zijn door prins Andrew, heeft maandagavond in een interview met de BBC opnieuw haar kant van het verhaal gedaan.

Prins Andrew heeft enkele weken geleden na een voor hem rampzalig interview over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein zijn koninklijke taken neer moeten leggen. Zijn verhaal viel totaal niet in goede aarde bij het Britse publiek. Maandagavond deed ook de Amerikaanse Virginia Giuffre, de vrouw die zegt 3 keer onder dwang sex te hebben gehad met prins Andrew, haar verhaal in een interview met de BBC.”

Misbruik

“Ik smeek de mensen in het Verenigd Koninkrijk om achter me te staan, me te helpen in deze strijd en dit niet normaal te vinden. Dit is geen ranzig sexverhaal, maar een verhaal over mensenhandel, over misbruik en het koningshuis”, zegt ze in het interview. Het gesprek werd al opgenomen voor het interview met de prins werd uitgezonden.

Ontmoeting

De vrouw zegt dat ze op 17-jarige leeftijd door Epstein werd gedwongen om sex met hem en zijn vrienden te hebben, waaronder prins Andrew. Een medewerker van Epstein zou deze ontmoeting hebben geregeld. “Ik wil dat jij voor hem doet wat je voor Epstein doet”, zou ze daarbij gezegd hebben. Over die avond zegt Virginia in het interview: “Hij is de meest afschuwelijke danser die ik ooit in mijn leven heb gezien. Zijn zweet was alsof het haast overal regende.”

Walgelijk

De prins heeft altijd ontkent dat ze elkaar hebben ontmoet en ook in het interview dat hij hierover gaf, dacht hij er met een aantal totaal ongeloofwaardige feiten mee weg te komen. Virginia noemt de avond waarop ze hem ontmoette “walgelijk”. Ze vertelt verder: “Hij stond op, bedankte en liep weg terwijl ik op bed zat. Ik voelde me angstig, beschaamd en vies. Mijn misbruik was een cadeau voor hem.”

Waarheid

Virginia Giuffre en prins Andrew staan recht tegenover elkaar. “Hij weet wat er is gebeurd. Ik weet wat er is gebeurd. Een van ons spreekt de waarheid en ik weet dat ik dat ben.”

“I implore the people in the UK to stand up beside me.”

The Duke of York emphatically denies any form of sexual contact or relationship with Virginia Giuffre. She’s asking the British public to not accept this “as being OK.”

Get reaction to #BBCPanorama on #BBCBreakfast tomorrow pic.twitter.com/rBWUAZIpUb — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) December 2, 2019

Bron: NOS.nl. Beeld: ANP