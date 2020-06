Virginia van Eck is 27 kilo afgevallen en deelt déze nieuwe foto 

Virginia van Eck, de ex van Peter Jan Rens, onderging in maart een gastric bypass. Als resultaat van deze ingreep is ze na 3 maanden al 27,3 kilo kwijt.

Op Instagram vertelt ze over haar allereerste weegmoment, samen met haar vriendin Mandy die ook een gastric bypass onderging, én deelt ze een foto waarop haar duidelijk afgeslankte gezicht te zien is.