Corona-experts waarschuwen voor kerst: “Neem zelf verantwoordelijkheid”

Maandag wordt er vergaderd over strengere coronamaatregelen. Niet-noodzakelijke winkels en bioscopen moeten waarschijnlijk hun deuren sluiten. Maar ook als dat niet zo is, moeten we oppassen, waarschuwen corona-experts.

In de Volkskrant uiten de experts hun zorgen.

Advertentie

Ga 10 dagen voor kerst in quarantaine

“Het is geen goed idee om gezamenlijk kerst te vieren. Dus áls het kan, doe het dan alleen met je eigen gezin dit jaar”, zegt hoogleraar epidemiologie Marc Bonten in de krant.