Let op: dit virus gaat momenteel rond op Facebook Messenger

Het lijkt zo onschuldig: een kennis stuurt je een videolinkje door via Facebook (Messenger), en het enige wat jij hoeft te doen is er op te klikken. Toch kun je dit beter niet doen. Wanneer je op de link klikt raakt je telefoon of laptop namelijk geïnfecteerd door kwaadaardige software.

Jacqueline Oude Hesselink, digiconsulent, waarschuwt in het Algemeen Dagblad (AD) voor deze vorm van cybercriminaliteit.

Videolink

Jacqueline ontving onlangs via Messenger een berichtje van een bekende met de tekst ‘Jacqueline Video’, gevolgd door een bitly-link. Omdat ze wel vaker linkjes doorgestuurd krijgt van deze persoon, klikt ze. Via Google Chrome, haar internetbrowser, werd er vervolgens een extensie geïnstalleerd. Hetzelfde bericht dat Oude Jacqueline kreeg, wordt nu doorgestuurd naar al haar contacten.

In de val getrapt

”Ik waarschuw cliënten zelf altijd voor dit soort spam, nu ben ik zelf ook een keer stom geweest”, vertelt ze aan het AD. Ze vreest dat vrienden van haar ook in de val zijn getrapt. Jacqueline waarschuwde mensen uit haar vriendenlijst meteen om niet te klikken.

Wat kun je doen?

In oktober 2016 waarschuwde Radar ook al voor een vergelijkbare vorm van cybercriminaliteit via Messenger, de chatapp van Facebook. Heb jij geklikt op een vreemde link in een Messengerbericht? Dan kun je het beste de volgende stappen volgen:

Open de browser, check of er plugins in staan die je niet herkent, en verwijder deze. (Als je de link hebt geopend met je smartphone dan kun je deze stap overslaan)

Ga naar het app-overzicht van Facebook. Onder het blokje ‘Apps, websites en plug-ins’ klik je op Bewerken > Uitschakelen.

Verander je wachtwoorden, en verwijder de betreffende berichten. Vergeet niet om ook je vrienden te waarschuwen, mogelijk zijn de berichten ook namens jou doorgestuurd.

Check meteen ook even je actieve sessies op Facebook (en verwijder vreemde sessies)

En stel ‘Aanmeldgoedkeuring’ in via het tabblad Privacy > Aanmeldgoedkeuringen. Iedere keer als er van een nieuwe browser wordt ingelogd op jouw account, moet je – naast je wachtwoord – een code invoeren.

Je browser opschonen met een speciaal programma en een virusscan uitvoeren.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bekijk ook deze video:



Bron: AD.nl/Radar. Beeld: iStock