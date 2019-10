Presentatrice Vivian Reijs getroffen door hartstilstand

Presentatrice Vivian Reijs heeft woensdag heftig nieuws over haar gezondheid gedeeld op Instagram: vorige week is ze getroffen door een hartstilstand.

In een openhartig bericht op het sociale netwerk vertelt Vivian dat haar wereld vorige week “letterlijk en figuurlijk even stil stond.”

Hartstilstand

Vorige week woensdag heeft Vivian een korte hartstilstand gehad. “Door de geweldige hulp van mijn lieve Day en het ambulancepersoneel, die er godzijdank heel snel bij waren, hebben ze me kunnen reanimeren. En ik ben er nog!”, schrijft ze. “Als zij er niet waren geweest, weet ik niet hoe het was afgelopen. De schrik zit er even behoorlijk in, zowel voor mijn omgeving, als voor mij. Want het voelt zo onwerkelijk, het lijkt alsof het niet over mij gaat. Dit overkomt mij niet dacht ik altijd. Maar wat een mega wake-up call.”

Grenzen

De presentatrice schrijft dat ze vanuit haar werk en passie weet hoe ze voor zichzelf moet zorgen. Ze eet altijd goed en beweegt genoeg, maar naar eigen zeggen vergat ze daarbij dat ze naar haar grenzen moet luisteren en vaker tijd voor zichzelf moet nemen.

Dankbaar

Vivian sluit haar bericht positief af: “Dat ik dit kan navertellen en ik nog een kans mag krijgen in het leven, daar ben ik ongelofelijk dankbaar voor. Hoe onwerkelijk en lastig het ook is voor mij, zal ik toch echt even een stapje terug moeten doen. En opnieuw mijn balans moeten vinden fysiek en emotioneel. Ik kan dit verhaal nog niet met droge ogen schrijven, omdat ik me ineens zo goed realiseer hoe kwetsbaar het leven is. Dus pluk de dag! Leef! Geniet! Lach! Ontspan! En wees vooral lief voor elkaar! Het kan in 1 seconde voorbij zijn.”

Steun

De steunbetuigingen stromen binnen onder het heftige bericht. Veel fans zeggen geschrokken te zijn en wensen haar heel veel sterkte. “Wat een heftig verhaal, krijg er kippenvel van én neem je advies direct aan. Ik wens je rust toe om bij te komen van deze heftige ervaring. Denk vooral aan jezelf nu! Heel veel sterkte gewenst”, is een van die reacties.

Bron: Instagram. Beeld: ANP