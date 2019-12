Vivian Reijs neemt een tijdelijke social media stop om ‘hart te volgen’

Na een nogal bewogen jaar heeft Vivian Reijs ervoor gekozen om deze maand volledig ‘offline’ te gaan. De presentatrice laat op Instagram weten dat ze een tijdelijke social media stop neemt om helemaal bij te tanken en te kunnen genieten van haar familie en vrienden.

Gelukkig heeft ze wel iets heel leuks om naar uit te kijken: in januari opent ze namelijk haar eigen zaak in Bussum.

Door het dolle heen

“Lieve mensen… mijn droom komt uit!,” zo begint ze haar post. “Per januari open ik mijn eigen VIV health company in dit geweldige pandje in Bussum. Dit is een lang gekoesterde droom van mij, om mijn eigen plekje te hebben voor mijn consulten, workshops, masterclasses. En een lekkere plek om te schrijven. Ik ben echt door het dolle dat ik eindelijk mijn plek gevonden heb, na jaren zoeken! En dus ga ik ook deze maand deze mooie ruimte inrichten en gezellig maken, zodat ik per half januari jullie hier kan ontvangen!”

“Volg je hart”

Nadat ze dit jaar werd getroffen door een hartstilstand doet ze het echter rustig aan “En geen zorgen….lekker op mijn eigen tempo en dat van mijn lichaam. Want een ding heb ik echt geleerd het afgelopen jaar door alles wat er gebeurd is. Volg je droom, volg het tempo van je lichaam, maar vooral volg je hart!” aldus Vivian.

Bron: Instagram. Beeld: ANP