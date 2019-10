Vivian Reijs weer aan het werk na hartstilstand: "Mijn vuurtje is gaan branden"

Vivian Reijs deelde onlangs het heftige nieuws dat ze is getroffen door een hartaanval. Het gaat gelukkig beter met de presentatrice en schrijfster. Zo goed, dat ze weer gaat werken.

“Mijn vuurtje is weer gaan branden”, vertelt ze op Instagram.

Begrip

Vivian blikt terug op de afgelopen weken, waarin ze ontzettend veel steun kreeg van mensen na de bekendmaking van haar hartaanval. “Ik had kritiek verwacht, gezien mijn rol, maar in tegenstelling kreeg ik alleen maar begrip. (…) Ook ik ben even kopje onder gegaan door omstandigheden, net als vele gezonde vrouwen met mij. Daar kan alleen gezond eten niet tegenop.”

Ballen laten vallen

De 42-jarige moeder hoopt dat ze andere vrouwen kan inspireren. “En daarom wil ik mijn ervaringen de komende tijd met jullie delen, zodat je eerder de signalen leert zien dat je even beter voor jezelf mag zorgen.” Volgens haar zouden we ‘niet meer alle ballen in de lucht moeten houden, maar er juist af en toe een paar laten vallen’. Om die boodschap over te brengen, besluit Vivian weer aan het werk te gaan. “Omdat mijn vuurtje toch echt weer gaat branden en mijn connectie met jullie nog sterker is en mijn ogen nog meer zijn geopend.” Zo strijkt Vivian binnenkort neer bij een lezing in Eindhoven én Amstelveen.

Heerlijk niksen

Toch blijft het oppassen geblazen voor Vivian. “Mijn passie om een goede balans te vinden is sterker dan ooit. Ik doe het echt rustiger aan, stel veel meer prioriteiten, ben lekker veel thuis met mijn kindjes en ben ook soms heerlijk uren aan het niksen of netflixen.” Goed zo, Vivian!

Bron: Instagram Vivian Reijs. Beeld: ANP