Kijkers diep ontroerd door verhaal van Vivian (19) in 'Spoorloos'

De kijkers van Spoorloos waren maandagavond even stil van het heftige verhaal over de Liberiaanse Vivian. ‘Door merg en been, zo veel pijn en verdriet’, beschrijft een Twitteraar de aflevering.

De aflevering van Spoorloos begint met een beschrijving van de turbulente jeugd van Vivian die ze deels in Ghana en deels in Nederland doorbracht. 19 jaar geleden werd Vivian geboren in het door oorlog verscheurde Liberia, aan de westkust van Afrika. Ze woonde daar samen met haar broer Emmanuel in een groot huis met veel andere mensen. Haar ouders wonen op dat moment in Rotterdam en kwamen de kinderen alleen tijdens hun vakantie opzoeken.

Advertentie

Jeugd

Maar deze Ghanese mensen vertellen haar op een dag wanneer ze ‘op vakantie’ zijn in Ghana dat ze eigenlijk helemaal niet hun ouders zijn. “We werden naar buiten gebracht want de stroom was uitgevallen. Daar zei de vrouw: ‘Wij zijn niet jullie echte ouders, en we willen ook niet voor kinderen zorgen. Voor zover ik weet is jullie biologische moeder dood.'” Een taxi stond klaar en zo werden broer en zusje naar hun opa gebracht.