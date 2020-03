7 redenen waarom je de Vlaamse 'Wie is de Mol?' ook moet zien

Wie is de Mol?-liefhebbers belanden in een zwart gat na de ontknoping zaterdagavond. Nog niet uitgekeken? Geef dan de Vlaamse versie van het programma eens een kans.



Benieuwd waarom je het Vlaamse De Mol ook moet kijken? Wij hebben wat redenen voor je verzameld.

1. De opdrachten zijn beter

De opdrachten van Wie is de Mol? waren dit jaar een puinhoop: onbegrijpelijk en alle kandidaten leken uit pure wanhoop ‘te mollen’, luiden kritische noten. Niet omdat ze dat nu zo graag wilden, maar omdat ze er zelf niets van begrepen. Dat is gelukkig een ander verhaal bij De Mol. Levend begraven worden, aangeschoten een museumstuk stelen, bungeejumpen terwijl een andere kandidaat jongleert, ontsnappen van een escaperoom-boot tot een heuse zangproef: de kandidaten weten zelfs beschonken precíes wat ze moeten doen.

2. Er doen onbekende kandidaten mee

Producenten in Nederland hebben er een handje van om van alle programma’s een VIP-editie te maken: Wie is de Mol?, Expeditie Robinson, Temptation Island en zelfs First Dates werd opeens met bekende Nederlanders gemaakt. In België moeten ze daar niets van weten. Iedereen mag deelnemen: van een shopmanager, een lerares, een horeca-uitbater tot een logopediste. En dit jaar krijgt zelfs iemand met een beperking een kans: de 26-jarige deelnemer Christian heeft dwerggroei. Dat maakt het direct spannender, want inmiddels weten wij ook wel dat de Mol in ons land vaak presenteert of acteert. Al zou het dit jaar best een zanger of een voetballer kunnen zijn.

3. De introductie is daarom ook spannender

Niemand kent de kandidaten in de Belgische WIDM, dus bij de introductie van de kandidaten wordt daar dan ook niet de focus opgelegd. De beelden van het nieuwe seizoen hieronder spreken voor zich.

4. De plottwisten maken het programma

We geven toe dat Wie is de Mol? met zijn twist in het 18e seizoen (dat iedereen in een ander land begon) ons aardig in zijn greep had. Maar De Mol in België ging een stapje verder: zij begonnen het vorige seizoen zonder Mol. We horen de echte liefhebbers van het programma denken: dat hadden wij in het 9e seizoen ook, maar na een paar gesprekjes was dat alweer verleden tijd. In België maakten ze er een heuse proef van: 3 kandidaten kregen het scherm ‘Jij wordt de Mol misschien’ te zien. Behoud dan maar eens een stalen gezicht…

5. Kandidaten keren écht nog eens terug

We weten allemaal nog hoe Ron Boszhard in de 1e aflevering zonder blikken of blozen naar huis werd gestuurd, om de volgende aflevering terug te keren en wéér naar huis te worden gestuurd. Of herinner je je nog de bekendmaking van de kandidaten in 2016? Toprak Yalçiner kreeg tijdens de onthulling een rood scherm (en bleek dus helemaal niet te zien in het programma). Dat laatste gebeurde dus in de Vlaamse editie in het programma zelf: 11 kandidaten streden voor 1 van de 10 vliegtickets. Maar er bleek een twist: de kandidaat die misgreep, keerde in de 2e aflevering terug en maakte de test beter dan de kandidaat die een rood scherm kreeg. Zo mocht hij toch nog meedoen.

6. De afleveringen duren langer

Een aflevering van Wie is de Mol? duurt ongeveer 45 minuten tot soms 1 uur met standaard 3 opdrachten, de test en behoorlijk wat sfeerbeelden van de omgeving. Vooral door dat laatste heeft het programma in Nederland soms meer weg van een reisprogramma dan van een spelprogramma. In België is het allemaal niet zo standaard: soms heb je 2 opdrachten en soms 5 en dat in maar liefst 70 minuten. Genoeg tijd per week om uit te zoeken wie de bedrieger in het spel is, zou je denken. Al kunnen deze tips nog wel handig zijn.

7. Het napraatprogramma is duidelijker

Mocht je met je handen in het haar zitten en niet meer weten wie nu de Mol is, dan heb je – heel eerlijk gezegd – in Nederland weinig aan Moltalk. Ze maken het óf nog ingewikkelder of ze maken er een quiz van in plaats van een programma vol goede hints. In België helpen ze je tenminste in het praatprogramma Café De Mol. Samen met een Bekende Vlaming en een ex-deelnemer van De Mol, gaan de presentatoren op zoek naar de identiteit van de bedrieger. Uiteraard krijgen net als in Nederland Twitteraars ook een podium in de show.

Hebben we je kunnen overtuigen? De Mol is om 20.00 uur te zien op de Belgische zender VIER. Helaas is die zender in Nederland niet direct te zien, maar gelukkig komt de aflevering wel online via de VIER-website.

