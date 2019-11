Kijkers lovend over aandacht slachthuisdrama's in 'Zondag met Lubach'

In Zondag met Lubach werd zondagavond aandacht besteed aan de vleesconsumptie in Nederland. Arjan wijdde in de uitzending een heel item aan de slachthuisdrama’s die plaatsvinden in Nederland, wat voor veel ophef en emoties op Twitter zorgde.

Arjan Lubach weet met zijn satirische programma geregeld op ludieke wijze zaken aan de kaak te stellen. Eerder sprak hij in de uitzending al over de boerenprotesten. Ook uitte hij zich over de tabaksindustrie en het huishoudboekje van het Koningshuis. Zijn actie rondom de ‘VVD-steunposter’ ging onlangs nog viral.

In de nieuwste aflevering van Zondag met Lubach sprak de bekende presentator zich uit over de vleesconsumptie in ons land. “In Nederland worden ruim 1,7 miljoen dieren per dag geslacht. Dat slachtproces is verschrikkelijk, maar in slachthuizen is nog meer aan de hand dan alleen dierenleed”, steekt Arjan Lubach van wal.

“De instantie die moet controleren of alles goed gaat doet zelf niet alles goed: uit onderzoek blijkt dat niet alle controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zich aan de regels houden”, vervolgt hij. Deze duizelingwekkende cijfers maken grote indruk bij de kijker thuis, wat al gauw blijkt aan de vele tweets.

#zondagmetlubach Heb niet alles kunnen aanzien… Geweldig dat #zml dit aanpakt. Mensen..stop gewoon met vlees eten. Is die tien minuten dat je van je stukje vlees geniet nou al die ellende en smerigheid waard? En de vleesvervangers zijn echt goed geworden. — Jac at home (@Jac040) November 24, 2019

Laat deze zin even binnenkomen: “We slachten in Nederland ruim een half miljard dieren per jaar.” #zondagmetlubach — RedGelderland (@RedGelderland) November 24, 2019

Veelgevraagd: ‘hé maar het Beter Leven Keurmerk dan? Of biologisch vlees?’

Ook allemaal van dieren die op deze manier zijn doodgemaakt 👇🏽 Er bestaan geen biologische slachthuizen ofzo#ZondagMetLubach #zml https://t.co/gktH6z6hen — Esther Ouwehand (@estherouwehand) November 24, 2019

HEEL ERG BEDANKT, #ZondagMetLubach, dat jullie met dit item het ongelooflijke leed van productiedieren in Nederland aan de kaak hebben gesteld! Ik hoop zó dat het helpt hier verandering in te brengen! Dank, dank, dank! — Miriam Wesselink (@MiriamWesselink) November 24, 2019

Bron: Twitter. Beeld: ANP