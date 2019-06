Mooi: snoepregen boven Duitsland als eerbetoon aan 98-jarige piloot

Een regen aan zakjes snoep boven het Duitse stadje Wiesbaden. Afgelopen maandag vloog daar een vliegtuig over van waaruit snoep en chocola werd gedropt. Net zoals dat 70 jaar geleden gebeurde, aan het begin van de Koude Oorlog.

Het evenement was een eerbetoon aan de 98-jarige Gail Halvorsen, een Amerikaanse oud-piloot. Hij dropte in 1949 zo’n 23.000 kilo snoep boven Berlijn. Die stad was toen compleet afgesloten van de buitenwereld: alle weg-, spoor- en binnenvaartverbindingen waren geblokkeerd door de Sovjet-Unie. Door middel van een luchtbrug werd de stad toen voorzien van voedsel.

Stralen

Gail weet het nog goed. “Het was leuk om de ogen van de kinderen te zien stralen”, zegt hij. “Ze hadden toen geen chocolade. Ze keken omhoog en vanachter een wolk verschenen allemaal repen snoep aan parachutes.” Net zoals maandag dus, zoals te zien is in deze video van Nu.nl:

Bron: Nu.nl. Beeld: ANP