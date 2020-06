Waarom we ons in het vliegtuig niet aan die 1,5 meter hoeven te houden

Vanwege het coronavirus leven we momenteel in een 1,5-metersamenleving. Toch hoeven we ons blijkbaar in het vliegtuig niet aan die 1,5 meter afstand te houden. Waarom dan ineens niet?

Of je nu boodschappen gaat doen, op het terras gaat zitten of naar de bioscoop of theater gaat: tegenwoordig moet je je overal aan de 1,5 meter afstand houden. Dit heeft de overheid bepaald. Maar in een vliegtuig geldt deze regel niet. Tenminste, niet vanuit de overheid. Luchtvaartmaatschappijen bepalen de regels namelijk zelf. Maar waarom is dat?

Volle vliegtuigen

Maar aangezien een lege stoel in het midden van de rij zorgt voor minder inkomsten, kiezen veel luchtvaartmaatschappijen ervoor om toch met volle vliegtuigen te vliegen. Dit doen ze niet zomaar, want volgens hen is het gewoon veilig om te vliegen zonder afstand te houden. Bovendien hebben ze maatregelen getroffen. Mensen met klachten mogen niet vliegen, de schoonmakers en stewardessen zorgen ervoor dat alles goed schoon is aan boord, de service wordt aangepast zodat er geen direct contact is tussen personeel en passagiers en het dragen van een mondkapje is bij veel maatschappijen verplicht.

Schone lucht

Maar wat het vliegen zo veilig maakt, is de goede airconditioning in combinatie met sterke luchtfilters. Zo zorgen ze voor genoeg verse en schone lucht zorgen. De lucht komt van bovenaf de cabine in en bij de vloer wordt het weer afgezogen. Hierdoor wordt de lucht constant ververst. Bovendien is dit hele droge lucht en daar kan het virus blijkbaar niet goed tegen. Kortom: de kans op besmetting is in het vliegtuig erg klein, zeggen luchtvaartmaatschappijen.

Het RIVM geeft hier nog geen mening over. “Wij hebben op dit moment geen oordeel over de veiligheid van vliegen tijdens de coronacrisis”, zegt een RIVM-woordvoerder maandag na overleg met directeur Jaap van Dissel.

